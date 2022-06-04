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102 трека

Главные летние хиты 60-х

Главные летние хиты 60-х

94 трека

Иностранная поп-музыка 2010-х

Иностранная поп-музыка 2010-х

93 трека

Иностранная поп-музыка 2000-х

Иностранная поп-музыка 2000-х

84 трека

Иностранная поп-музыка 1990-х

Иностранная поп-музыка 1990-х

99 треков

Русская поп-музыка 2010-х

Русская поп-музыка 2010-х

341 трек

Русская поп-музыка 2000-х

Русская поп-музыка 2000-х

242 трека

Русская поп-музыка 1990-х

Русская поп-музыка 1990-х

199 треков

Русская поп-музыка 1980-х

Русская поп-музыка 1980-х

124 трека

Русская поп-музыка 1970-х

Русская поп-музыка 1970-х

76 треков

Русская поп-музыка 1960-х

Русская поп-музыка 1960-х

67 треков

Иностранный рок 2010-х

Иностранный рок 2010-х

110 треков

Иностранный рок 2000-х

Иностранный рок 2000-х

110 треков

Иностранный рок 1990-х

Иностранный рок 1990-х

130 треков

Русский рок 2000-х

Русский рок 2000-х

109 треков

Русский рок 1990-х

Русский рок 1990-х

119 треков

Латиноамериканская поп-музыка 2010-х

Латиноамериканская поп-музыка 2010-х

82 трека

Латиноамериканская поп-музыка 2000-х

Латиноамериканская поп-музыка 2000-х

85 треков

Латиноамериканская поп-музыка 1990-х

Латиноамериканская поп-музыка 1990-х

82 трека

Хиты FM 2018

Хиты FM 2018

175 треков

Хиты FM 2017

Хиты FM 2017

165 треков

Хиты FM 2016

Хиты FM 2016

166 треков

Хиты FM 2015

Хиты FM 2015

162 трека

Хиты FM 2014

Хиты FM 2014

167 треков

Хиты FM 2013

Хиты FM 2013

160 треков

Хиты FM 2012

Хиты FM 2012

158 треков

Хиты FM 2011

Хиты FM 2011

151 трек

Хиты FM 2010

Хиты FM 2010

163 трека

Хиты FM 2009

Хиты FM 2009

158 треков

Хиты FM 2008

Хиты FM 2008

158 треков

Хиты FM 2007

Хиты FM 2007

158 треков

Хиты FM 2006

Хиты FM 2006

154 трека

Хиты FM 2005

Хиты FM 2005

147 треков

Хиты FM 2004

Хиты FM 2004

134 трека

Хиты FM 2003

Хиты FM 2003

104 трека