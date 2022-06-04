По эпохам
2010-е
100 треков
2000-е
115 треков
1990-е
116 треков
1980-е
113 треков
1970-е
277 треков
1960-е
273 трека
1950-е
161 трек
1940-е
125 треков
1930-е
101 трек
1920-е
72 трека
Верните мой 2020
133 трека
Верните мой 2019
103 трека
Верните мой 2018
104 трека
Верните мой 2017
114 треков
Верните мой 2016
92 трека
Верните мой 2015
98 треков
Верните мой 2014
114 треков
Верните мой 2013
104 трека
Верните мой 2012
95 треков
Верните мой 2011
104 трека
Верните мой 2010
103 трека
Верните мой 2009
87 треков
Верните мой 2008
105 треков
Верните мой 2007
94 трека
Верните мой 2006
116 треков
Верните мой 2005
96 треков
Верните мой 2004
95 треков
Верните мой 2003
103 трека
Верните мой 2002
97 треков
Верните мой 2001
94 трека
Верните мой 2000
98 треков
Верните мой 1999
84 трека
Верните мой 1998
105 треков
Верните мой 1997
92 трека
Верните мой 1996
95 треков
Верните мой 1995
94 трека
Верните мой 1994
107 треков
Верните мой 1993
103 трека
Верните мой 1992
110 треков
Верните мой 1991
104 трека
Верните мой 1990
106 треков
Верните мой 1989
100 треков
Верните мой 1988
120 треков
Верните мой 1987
110 треков
Верните мой 1986
126 треков
Верните мой 1985
107 треков
Верните мой 1984
114 треков
Верните мой 1983
100 треков
Верните мой 1982
113 треков
Верните мой 1981
97 треков
Верните мой 1980
106 треков
Верните мой 1979
125 треков
Верните мой 1978
125 треков
Верните мой 1977
106 треков
Верните мой 1976
125 треков
Верните мой 1975
106 треков
Верните мой 1974
110 треков
Верните мой 1973
113 треков
Верните мой 1972
103 трека
Верните мой 1971
101 трек
Верните мой 1970
102 трека
Главные летние хиты 60-х
94 трека
Иностранная поп-музыка 2010-х
93 трека
Иностранная поп-музыка 2000-х
84 трека
Иностранная поп-музыка 1990-х
99 треков
Русская поп-музыка 2010-х
341 трек
Русская поп-музыка 2000-х
242 трека
Русская поп-музыка 1990-х
199 треков
Русская поп-музыка 1980-х
124 трека
Русская поп-музыка 1970-х
76 треков
Русская поп-музыка 1960-х
67 треков
Иностранный рок 2010-х
110 треков
Иностранный рок 2000-х
110 треков
Иностранный рок 1990-х
130 треков
Русский рок 2000-х
109 треков
Русский рок 1990-х
119 треков
Латиноамериканская поп-музыка 2000-х
85 треков
Хиты FM 2018
175 треков
Хиты FM 2017
165 треков
Хиты FM 2016
166 треков
Хиты FM 2015
162 трека
Хиты FM 2014
167 треков
Хиты FM 2013
160 треков
Хиты FM 2012
158 треков
Хиты FM 2011
151 трек
Хиты FM 2010
163 трека
Хиты FM 2009
158 треков
Хиты FM 2008
158 треков
Хиты FM 2007
158 треков
Хиты FM 2006
154 трека
Хиты FM 2005
147 треков
Хиты FM 2004
134 трека
Хиты FM 2003
104 трека