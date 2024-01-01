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Популярные исполнители в жанре Авторская песня

Владимир Высоцкий

русская авторская песня

Олег Митяев

русская авторская песня

Марія Чайковська

альтернатива

Вячеслав Антонов

русская авторская песня

Игорь Растеряев

русская авторская песня

Jack Savoretti

танцевальная музыка

Vance Joy

иностранная авторская песня

Boyce Avenue

иностранная авторская песня

Юрий Визбор

русская авторская песня

Павел Кашин

русская авторская песня

Булат Окуджава

русская авторская песня

Merab Amzoevi

грузинская музыка

Марат Нигматуллин

русская авторская песня

Елена Фролова

русская авторская песня

Charlotte Cardin

иностранная авторская песня

Tim McMorris

рэп и хип-хоп

Николай Анисимов

русская авторская песня

Виктор Третьяков

русская авторская песня

Andrew Belle

иностранная авторская песня

Екатерина Яшникова

русская авторская песня

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