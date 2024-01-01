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Популярные исполнители в жанре Музыка мира

Султан Лагучев

кавказская музыка

Ислам Итляшев

кавказская музыка

Золотое кольцо

русская музыка

Мурат Тхагалегов

кавказская музыка

ЭGO

кавказская музыка

Музыка для сна

нью-эйдж

Эльбрус Джанмирзоев

кавказская музыка

Pabllo Vittar

латиноамериканская музыка

Белый день

русская музыка

Магамет Дзыбов

кавказская музыка

dsippy

рэп и хип-хоп

Рустам Нахушев

кавказская музыка

Музыка для медитации

лёгкая музыка

Музыка для релаксации

мировая классика

Зульфия Чотчаева

кавказская музыка

MIRAVI

поп

Гузель Уразова

татарская музыка

Don Omar

реггетон

Фирдус Тямаев

татарская музыка

Валерий Сёмин

шансон

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