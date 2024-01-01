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Популярные исполнители в жанре Метал

Rammstein

индастриал

Radio Tapok

альтернативный метал

Linkin Park

ню-метал

Ария

хэви-метал

Metallica

трэш-метал

Кипелов

хэви-метал

СЛОТ

ню-метал

Sabaton

эпический метал

Limp Bizkit

ню-метал

LOUNA

ню-метал

Disturbed

альтернативный метал

Nightwish

эпический метал

Deftones

альтернативный метал

Wildways

металкор

Thousand Foot Krutch

альтернативный метал

Marilyn Manson

индастриал

Plamenev

индастриал

Арктида

эпический метал

Within Temptation

эпический метал

Эпидемия

эпический метал

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