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Популярные исполнители в жанре Шансон

Михаил Круг

шансон

Ирина Круг

шансон

Сергей Трофимов

шансон

Голубые береты

шансон

Бутырка

шансон

Сергей Завьялов

шансон

Алексей Брянцев

шансон

Иван Кучин

шансон

БумеR

шансон

Сергей Наговицын

шансон

Инна Вальтер

поп

Виктор Королёв

шансон

Владимир Ждамиров

шансон

Воровайки

шансон

Евгений Григорьев – Жека

шансон

Рождество

шансон

Макс Вертиго

русский рэп

Вика Цыганова

шансон

Мафик

русская поп-музыка

Артур

шансон

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