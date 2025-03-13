Любовь на карандаше

Сдуваем пыль с магнитофонов, вспоминаем самые романтичные треки и записываем на кассету — музыкальная валентинка готова! Признавайтесь в любви с Музыкой
Выберите треки, которыми хотите что-то сказать, и добавьте их на кассету
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Все треки вспомнили?
Дальше выберем кассету
Осталось отправить музыкальную валентинку своей второй половинке
И воспользоваться промокодом на 1 месяц в МТС Музыке
Наша редакция собирала этот плейлист с большой любовью
Я просто люблю тебя
Дима Билан
Я это ты
Мурат Насыров
Ты так мне необходим
MONA, Баста
С любовью, промокодом и музыкой!
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