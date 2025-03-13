Любовь на карандаше

Любовь на карандаше

Запишите кассету своей второй половинке

Сдуваем пыль с магнитофонов, вспоминаем самые романтичные треки и записываем на кассету — музыкальная валентинка готова! Признавайтесь в любви с Музыкой

Самый романтичный плейлист

Выберите треки, которыми хотите что-то сказать, и добавьте их на кассету

Вы выбрали

Ничего не выбрано

Все треки вспомнили?
Дальше выберем кассету

tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape
tape

Ваша кассета еще не записана

Осталось отправить музыкальную валентинку своей второй половинке

tape

И воспользоваться промокодом на 1 месяц в МТС Музыке

Осталось отправить музыкальную валентинку своей второй половинке

И воспользоваться промокодом на 1 месяц в МТС Музыке

Валентинка для вас

Наша редакция собирала этот плейлист с большой любовью

cover

Я просто люблю тебя

Дима Билан

cover

Я это ты

Мурат Насыров

cover

Ты так мне необходим

MONA, Баста

Послушать плейлист

С любовью, промокодом и музыкой!

Скачивайте приложение и слушайте любимые треки вместе

qr codeВ приложение