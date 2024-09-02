Ваш школьный плеер

Мы собрали плейлисты, которые пронесут вас по школьным воспоминаниям. Давайте вспомним, что вы слушали в 11 классе, пока готовились к выпускным экзаменам? Или под какие треки впервые влюблялись в 9 классе?

9 класс

Вспомните, что играло в вашем музыкальном плеере в разные школьные годы. Войдите в профиль, чтобы слушать треки полностью и ставить сердечки!

Треки

Dragostea Din Tei
Dragostea Din Tei (Romanian Version)
O-Zone

3:36

Mr. Brightside
Mr. Brightside (из фильма «Отпуск по обмену»)
The Killers

3:43

Районы-кварталы
Районы-кварталы
Звери

3:24

This Love
This Love
Maroon 5

3:25

I Like It
I Like It (Radio Edit)
Narcotic Thrust

3:06

Let's Get It Started
Let's Get It Started (Spike Mix)
Black Eyed Peas

3:37

Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris)
Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris)
Lil JonLudacrisUsher

4:10

Femme Like U
Femme Like U
K-Maro

4:08

Седьмой лепесток
Седьмой лепесток
Hi-Fi

3:11

Red Blooded Woman
Red Blooded Woman
Kylie Minogue

4:23

Муси-пуси
Муси-пуси
Катя Лель

3:14

Чёрный бумер
Чёрный бумер
Серёга

4:04

Just Lose It
Just Lose It
Eminem

4:08

Pump It Up
Pump It Up
Danzel

3:43

Ты не мой
Ты не мой
Света

3:44

Не забывай
Не забывай
Комбинация

3:54

Ты должна рядом быть (Not That Simple)
Ты должна рядом быть (Not That Simple)
Дима Билан

3:40

Весна
Весна
Дельфин

4:51

You're Beautiful
You're Beautiful
James Blunt

3:32

Behind Blue Eyes
Behind Blue Eyes
Limp Bizkit

4:29

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