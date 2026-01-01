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Авторадио - Россия

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Авторадио - Россия

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О радиостанции Авторадио

Авторадио — музыкальная радиостанция с охватом более 76 000 населённых пунктов в России и странах СНГ. В основе музыкальной концепции — отечественные и зарубежные хиты поп-музыки с 1970-х годов и современные композиции. Визитной карточкой радиостанции стал ежегодный фестиваль «Дискотека 80-х».

Программы и репертуар Авторадио

В основе репертуара Авторадио — хиты поп-музыки в исполнении отечественных и зарубежных музыкантов. В эфире можно услышать как популярные песни 80-х и 90-х годов, так и современные композиции.

Для слушателей Авторадио выходят актуальные программы и шоу:

  • «Мурзилки LIVE» — вечернее развлекательное шоу с Михаилом Брагиным, Татьяной Гордеевой и Захаром.
  • Драйв-шоу «Поехали» — утренняя программа с музыкой и интерактивом. Ведущие: Иван Броневой и Денис Курочкин.
  • «Авторадио поздравляет» — программа, в которой можно передать привет близким.

Популярные ведущие Авторадио

  • Мурзилки International — музыкальная группа из трёх участников: Михаила Брагина, Татьяны Гордеевой и Захара. Коллектив прославился пародиями на известные хиты. Мурзилки International ведут одноимённое шоу на Авторадио.
  • Иван Броневой — актёр, ведущий мероприятий, радиоведущий с опытом работы на Юмор FM и Авторадио.
  • Денис Курочкин — музыкант, радиоведущий с опытом работы на Love FM и Авторадио.
  • Пётр Баканов — автожурналист, ведёт программу «Тест-драйв».

Фестивали

При поддержке Авторадио ежегодно с 2002 года проходит масштабный фестиваль «Дискотека 80-х», в котором принимают участие российские и зарубежные музыканты 1970–1980 годов. Посещаемость мероприятий — 20–30 тысяч человек.

В студии Авторадио регулярно проходят живые концерты с участием звёзд российской эстрады.

Вещание в других городах и странах

Вещание радиостанции ведётся в тысячах населённых пунктов в России, Казахстане, Кыргызстане, Монголии и других странах СНГ.

  • Москва — 90,3 FM
  • Санкт-Петербург — 88,4 FM
  • Новосибирск — 98,7 FM
  • Нижний Новгород — 101,9 FM
  • Екатеринбург — 105,0 FM

Как слушать Авторадио онлайн на компьютере или телефоне

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