О радиостанции Авторадио

Авторадио — музыкальная радиостанция с охватом более 76 000 населённых пунктов в России и странах СНГ. В основе музыкальной концепции — отечественные и зарубежные хиты поп-музыки с 1970-х годов и современные композиции. Визитной карточкой радиостанции стал ежегодный фестиваль «Дискотека 80-х».

Программы и репертуар Авторадио

В основе репертуара Авторадио — хиты поп-музыки в исполнении отечественных и зарубежных музыкантов. В эфире можно услышать как популярные песни 80-х и 90-х годов, так и современные композиции.

Для слушателей Авторадио выходят актуальные программы и шоу:

«Мурзилки LIVE» — вечернее развлекательное шоу с Михаилом Брагиным, Татьяной Гордеевой и Захаром.

Драйв-шоу «Поехали» — утренняя программа с музыкой и интерактивом. Ведущие: Иван Броневой и Денис Курочкин.

«Авторадио поздравляет» — программа, в которой можно передать привет близким.

Популярные ведущие Авторадио

Мурзилки International — музыкальная группа из трёх участников: Михаила Брагина, Татьяны Гордеевой и Захара. Коллектив прославился пародиями на известные хиты. Мурзилки International ведут одноимённое шоу на Авторадио.

Иван Броневой — актёр, ведущий мероприятий, радиоведущий с опытом работы на Юмор FM и Авторадио.

Денис Курочкин — музыкант, радиоведущий с опытом работы на Love FM и Авторадио.

Пётр Баканов — автожурналист, ведёт программу «Тест-драйв».

Фестивали

При поддержке Авторадио ежегодно с 2002 года проходит масштабный фестиваль «Дискотека 80-х», в котором принимают участие российские и зарубежные музыканты 1970–1980 годов. Посещаемость мероприятий — 20–30 тысяч человек.

В студии Авторадио регулярно проходят живые концерты с участием звёзд российской эстрады.

Вещание в других городах и странах

Вещание радиостанции ведётся в тысячах населённых пунктов в России, Казахстане, Кыргызстане, Монголии и других странах СНГ.

Москва — 90,3 FM

Санкт-Петербург — 88,4 FM

Новосибирск — 98,7 FM

Нижний Новгород — 101,9 FM

Екатеринбург — 105,0 FM

Как слушать Авторадио онлайн на компьютере или телефоне

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