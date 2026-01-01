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Дорожное радио - Россия

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Дорожное радио - Россия

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О радиостанции Дорожное радио

Дорожное радио — российская радиостанция на частоте 96,0 МГц, входящая в состав «Европейской медиагруппы». Музыкальная концепция Дорожного радио — хиты отечественной и зарубежной эстрады 1980–2000-х годов. В 2024 году ежедневная аудитория радиостанции составляла около 10 млн человек.

Программы и репертуар радиостанции Дорожное радио

Дорожное радио радует слушателей мелодичной музыкой в стиле шансон, городской романс, а также российскими и иностранными шлягерами. Среди самых популярных программ радиостанции можно выделить следующие:

  • «Запаска» — программа об автомобилях с полезными советами от ведущего Владимира Лебедева.
  • «Музыкальное обозрение» — музыкальная программа с Алёной Арсентьевой о ретрохитах 80-х и 90-х годов, а также событиях тех лет.
  • «Автопередача» — главные автомобильные новости с Александром Граниным.
  • «Танцы по-русски» — двухчасовой эфир с танцевальными хитами по пятницам и субботам.

Под эгидой радиостанции проходит Народная премия «Звёзды Дорожного радио».

Популярные ведущие радиостанции Дорожное радио

  • Никита Леонов — профессиональный радиоведущий, ведёт программу «Посиделки на Дорожном радио».
  • Владимир Лебедев — ведущий с большим опытом работы на радио и ТВ, ведёт программу «Запаска».
  • Алена Арсентьева — редактор-корреспондент, ведущая «Музыкального обозрения».
  • Тимофей Гордеев — ведущий, стоявший у истоков Дорожного радио, ведёт программу «Путешествие с удовольствием».

Как слушать Дорожное радио онлайн на компьютере или телефоне

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