Радио Европа Плюс - Россия

О радиостанции Европа Плюс

Европа Плюс — первая коммерческая радиостанция на территории бывшего СССР и России. Вещание началось в 1990 году, и помимо российских городов, слушать это радио могут жители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Европа Плюс вещает в формате Contemporary Hit Radio, при котором большую часть эфира занимают популярные композиции, определяемые с помощью хит-парадов (чартов). В основе музыкальной концепции — современная поп-музыка российских и зарубежных исполнителей.

Программы и репертуар радиостанции Европа Плюс

В эфире Европы Плюс звучат актуальные хиты поп-музыки в исполнении отечественных и иностранных музыкантов, а также выходят интересные программы. Среди самых популярных можно выделить:

«Бригада У» — утреннее шоу с Вэлом и Вики. Зрителей ждут популярные хиты, интерактив, конкурсы и подарки.

«РадиоАктивное шоу» — вечерняя передача с обсуждением горячих тем, шутками и экспертным мнением от гостей. Ведущие — Антон Комолов, Саша и Артур.

«ЕвроХит Топ 40» — музыкальный чарт по результатам зрительского голосования.

«Week&Star» — программа с участием известных музыкантов, актёров и спортсменов.

Популярные ведущие радиостанции Европа Плюс

Вэл — известный радиоведущий, работал на радиостанции Love Radio, а затем был приглашён ведущим шоу «Бригада У».

Вики — радиоведущая на Европе Плюс с 2013 года, занимается озвучкой мультфильмов.

Антон Комолов — шоумен, теле- и радиоведущий, работал на радиостанциях Серебряный дождь, Радио Классика, Хит FM, а также на телеканалах MTV, НТВ, Первый канал, Рент ТВ и ТВ-3.

Алексей Мануйлов — радио- и телеведущий, шоумен. Работал на радиостанциях М-Радио и Радио 7 и на телеканалах Столица и 7ТВ.

Вещание в других городах и странах

Вещание радиостанции ведётся в более чем 280 городах России и стран СНГ, от Москвы до Владивостока.

Москва — 106,2 FM

Санкт-Петербург — 100,5 FM

Нижний Новгород — 103,9 FM

Пермь — 89,4 FM

Ростов-на-Дону — 105,7 FM

Владивосток — 104,2 FM

Ялта — 105,8 FM

Луганск — 101,1 FM

Фестивали

С 2019 года под эгидой радиостанции проходит ежегодный многочасовой фестиваль на открытом воздухе Europa Plus LIVE с приглашением российских и иностранных музыкантов.

Как слушать радио Европа Плюс онлайн на компьютере или телефоне

Чтобы слушать онлайн эфир радио Европа Плюс дома, на работе или в дороге, используйте приложение КИОН Музыка. Скачать программу для смартфона или планшета можно на RuStore, App Store и Google Play. Включайте любимые радиостанции прямо сейчас и наслаждайтесь популярной музыкой и интересными шоу без дополнительной рекламы — с КИОН Музыкой это удобно и легко.