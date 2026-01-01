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Хит FM - Россия

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Радио Хит FM - Россия

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О радиостанции Хит FM

Хит FM — музыкальная радиостанция, вещание которой ведётся с 1997 года. Радиостанцию ежемесячно слушают порядка 11 миллионов человек в 840 городах России и ближнего зарубежья. В основе музыкальной концепции — мировые хиты поп-музыки в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Радиостанция входит в холдинг «Русская медиагруппа».

Программы и репертуар Хит FM

Репертуар радиостанции представлен миксом из хитов российских и иностранных исполнителей за последние пять лет, а также интересными программами с участием харизматичных ведущих.

  • «Будите Айлиш» — утреннее шоу с актуальными новостями, музыкой, конкурсами и призами. Ведущие: Адамов и Терешкова.
  • «Статус: Хитовый» — музыкальное шоу с розыгрышами и подарками. Ведущая — Наташа Стаханова.
  • «Хит Woman Клуб» — шоу в поддержку женского предпринимательства с участием успешных бизнес-леди и топ-менеджеров. Ведущая — Наташа Калашникова.
  • «Главный Хитовый чарт» — хит-парад лучших песен за неделю по результатам голосования слушателей. Ведущий — Андрей Белов.

Популярные ведущие Хит FM

  • Диана Терешкова — актриса, телевизионный журналист, радиоведущая.
  • Артём Адамов — опытный теле- и радиоведущий, работавший на радиостанциях Love Radio, Русский Хит и ROCK FM.
  • Андрей Белов — профессиональный диктор и радиоведущий.
  • Наташа Калашникова — диджей, радиоведущая с опытом работы на радиостанциях Максимум и Радио Шансон.

Фестивали

В 2023 году состоялась общероссийская акция от АО «Русская Медиагруппа» и радио Хит FM в поддержку внутреннего летнего туризма.

В 2024 году при поддержке Хит FM и RU TV в парке «Коломенское» состоялся фитнес-фестиваль DDX Fitness Fest.

Вещание в других городах и странах

Радиостанция вещает в более чем 800 населённых пунктах России. Среди них:

  • Москва — 107,4 FM
  • Екатеринбург — 88,3 FM
  • Нижний Новгород — 101,4 FM
  • Новосибирск — 105,2 FM
  • Ростов-на-Дону — 100,1 FM

Как слушать Радио Хит FM онлайн на компьютере или телефоне

Слушать эфир Хит FM онлайн просто: скачайте приложение КИОН Музыка и наслаждайтесь любимыми песнями и шоу, где бы вы ни находились. Программа доступна абонентам всех операторов мобильной связи. Установить приложение можно на смартфоны и планшеты, а скачать — с RuStore, App Store или Google Play. КИОН Музыка откроет доступ ко всем популярным российским радиостанциям в прямом эфире без дополнительной рекламы — включайте и слушайте прямо сейчас.

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