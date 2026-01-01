Радио Хит FM - Россия

О радиостанции Хит FM

Хит FM — музыкальная радиостанция, вещание которой ведётся с 1997 года. Радиостанцию ежемесячно слушают порядка 11 миллионов человек в 840 городах России и ближнего зарубежья. В основе музыкальной концепции — мировые хиты поп-музыки в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Радиостанция входит в холдинг «Русская медиагруппа».

Программы и репертуар Хит FM

Репертуар радиостанции представлен миксом из хитов российских и иностранных исполнителей за последние пять лет, а также интересными программами с участием харизматичных ведущих.

«Будите Айлиш» — утреннее шоу с актуальными новостями, музыкой, конкурсами и призами. Ведущие: Адамов и Терешкова.

«Статус: Хитовый» — музыкальное шоу с розыгрышами и подарками. Ведущая — Наташа Стаханова.

«Хит Woman Клуб» — шоу в поддержку женского предпринимательства с участием успешных бизнес-леди и топ-менеджеров. Ведущая — Наташа Калашникова.

«Главный Хитовый чарт» — хит-парад лучших песен за неделю по результатам голосования слушателей. Ведущий — Андрей Белов.

Популярные ведущие Хит FM

Диана Терешкова — актриса, телевизионный журналист, радиоведущая.

Артём Адамов — опытный теле- и радиоведущий, работавший на радиостанциях Love Radio, Русский Хит и ROCK FM.

Андрей Белов — профессиональный диктор и радиоведущий.

Наташа Калашникова — диджей, радиоведущая с опытом работы на радиостанциях Максимум и Радио Шансон.

Фестивали

В 2023 году состоялась общероссийская акция от АО «Русская Медиагруппа» и радио Хит FM в поддержку внутреннего летнего туризма.

В 2024 году при поддержке Хит FM и RU TV в парке «Коломенское» состоялся фитнес-фестиваль DDX Fitness Fest.

Вещание в других городах и странах

Радиостанция вещает в более чем 800 населённых пунктах России. Среди них:

Москва — 107,4 FM

Екатеринбург — 88,3 FM

Нижний Новгород — 101,4 FM

Новосибирск — 105,2 FM

Ростов-на-Дону — 100,1 FM

Как слушать Радио Хит FM онлайн на компьютере или телефоне

Слушать эфир Хит FM онлайн просто: скачайте приложение КИОН Музыка и наслаждайтесь любимыми песнями и шоу, где бы вы ни находились. Программа доступна абонентам всех операторов мобильной связи. Установить приложение можно на смартфоны и планшеты, а скачать — с RuStore, App Store или Google Play. КИОН Музыка откроет доступ ко всем популярным российским радиостанциям в прямом эфире без дополнительной рекламы — включайте и слушайте прямо сейчас.