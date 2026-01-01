Хит FM - Россия
Радио Хит FM - Россия
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О радиостанции Хит FM
Хит FM — музыкальная радиостанция, вещание которой ведётся с 1997 года. Радиостанцию ежемесячно слушают порядка 11 миллионов человек в 840 городах России и ближнего зарубежья. В основе музыкальной концепции — мировые хиты поп-музыки в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Радиостанция входит в холдинг «Русская медиагруппа».
Программы и репертуар Хит FM
Репертуар радиостанции представлен миксом из хитов российских и иностранных исполнителей за последние пять лет, а также интересными программами с участием харизматичных ведущих.
- «Будите Айлиш» — утреннее шоу с актуальными новостями, музыкой, конкурсами и призами. Ведущие: Адамов и Терешкова.
- «Статус: Хитовый» — музыкальное шоу с розыгрышами и подарками. Ведущая — Наташа Стаханова.
- «Хит Woman Клуб» — шоу в поддержку женского предпринимательства с участием успешных бизнес-леди и топ-менеджеров. Ведущая — Наташа Калашникова.
- «Главный Хитовый чарт» — хит-парад лучших песен за неделю по результатам голосования слушателей. Ведущий — Андрей Белов.
Популярные ведущие Хит FM
- Диана Терешкова — актриса, телевизионный журналист, радиоведущая.
- Артём Адамов — опытный теле- и радиоведущий, работавший на радиостанциях Love Radio, Русский Хит и ROCK FM.
- Андрей Белов — профессиональный диктор и радиоведущий.
- Наташа Калашникова — диджей, радиоведущая с опытом работы на радиостанциях Максимум и Радио Шансон.
Фестивали
В 2023 году состоялась общероссийская акция от АО «Русская Медиагруппа» и радио Хит FM в поддержку внутреннего летнего туризма.
В 2024 году при поддержке Хит FM и RU TV в парке «Коломенское» состоялся фитнес-фестиваль DDX Fitness Fest.
Вещание в других городах и странах
Радиостанция вещает в более чем 800 населённых пунктах России. Среди них:
- Москва — 107,4 FM
- Екатеринбург — 88,3 FM
- Нижний Новгород — 101,4 FM
- Новосибирск — 105,2 FM
- Ростов-на-Дону — 100,1 FM
Как слушать Радио Хит FM онлайн на компьютере или телефоне
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