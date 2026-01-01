Радио Маяк - Россия

О радиостанции Радио Маяк

Радио Маяк — государственная радиостанция, хорошо известная на территории стран СНГ. Её вещание началось в 1964 году и продолжается до сих пор. Услышать радио можно на частоте 103,4 МГц, а также по проводной радиотрансляционной сети в большинстве российских городов.

Маяк специализируется на программах разговорно-развлекательного жанра. Эта радиостанция является одним из самых крупных производителей подкастов, многие из которых скачаны более 50 миллионов раз.

Программы и репертуар Радио Маяк

Маяк предлагает слушателям познавательные и развлекательные программы, музыкальные проекты, тематические передачи, интерактив со слушателями. Самые интересные шоу:

«Сергей Стиллавин и его друзья» — программа Сергея Стиллавина, в которой ведущий обсуждает актуальные события в мире.

«Шоу Картаева и Махарадзе» — рубрика, посвящённая актуальным проблемам современности, семье, искусству.

«Физики и лирики» — радиопередача о науке с Александром Пушным и Маргаритой Митрофановой.

«Студия Владимира Матецкого» — программа с приглашением музыкантов и живой музыкой.

Популярные ведущие Радио Маяк

Сергей Стиллавин — известный радио- и телеведущий, актёр, музыкант.

Маргарита Митрофанова — теле- и радиоведущая, диджей, журналист, работала на радио «Максимум», телеканалах «Россия 1» и «НТВ».

Александр Пушной — шоумен, музыкант, певец, участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», вёл программу «Галилео» на телеканале «СТС».

Алексей Весёлкин — шоумен, радио- и телеведущий, актёр с большим опытом работы на телевидении и в кино.

Как слушать радио Маяк онлайн на компьютере или телефоне

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