Ретро FM - Россия
Радио Ретро FM - Россия
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О радиостанции Ретро FM
Ретро FM — одна из самых популярных радиостанций в России, вещает с 2003 года. В основе музыкальной концепции — формат Gold Retro, популярные хиты отечественных и зарубежных исполнителей конца XX века.
Программы и репертуар Ретро FM
Радиостанция предлагает оригинальные эфирные и внеэфирные программы, а также лучшие хиты периода 1970–2000 годов. Популярные шоу:
- «Первая смена» — утренняя передача с музыкой, новостями и интерактивом со слушателями. Ведущие — Саша Светлов и Рита Субботина.
- «Вечеринка Ретро FM» — живой микс танцевальных суперхитов с Русланом Романовым.
- «Феличита» — музыкальная программа по заявкам слушателей.
- «Дорогие гости» — программа с участием звёздных гостей, которые отвечают в эфире на каверзные вопросы ведущего Максима Ковалевского.
Популярные ведущие Ретро FM
- Рита Субботина — весёлая, остроумная радиоведущая. Работает в паре с Сашей Светловым в шоу «Первая Смена».
- Саша Светлов — комик, участник студенческого КВН, радиоведущий.
- Максим Ковалевский — радиоведущий с большим опытом. Начинал работать в Берлине, успешно совмещал учёбу в консерватории с игрой в КВН.
- Антон Веселов — артист, музыкант, радиоведущий.
- Руслан Романов — диджей, актёр, радиоведущий.
Фестивали
Под эгидой радиостанции с 2005 года проходит фестиваль «Легенды Ретро FM». Это одно из самых крупных шоу в России с участием звёзд эпохи 1970–2000 годов. На фестивале выступают отечественные и зарубежные артисты, в том числе распавшиеся ранее музыкальные коллективы. Шоу проходит традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. Концерт транслируют федеральные каналы ТВ.
Кроме того, радиостанция регулярно проводит мероприятия «Круиз Ретро FM», «Вечеринка Ретро FM» и «Космическая неделя» с участием советских и российских героев-космонавтов.
Вещание в других городах и странах
Вещание радиостанции распространяется на более чем 260 городов в России и странах СНГ — Молдавии, Казахстане, Израиле, Кыргызстане, Приднестровье, Эстонии, Латвии.
Частота вещания Ретро FM в некоторых российских городах:
- Москва — 88,3 FM
- Красноярск — 98,7 FM
- Казань — 102,4 FM
- Волгоград — 102,6 FM
- Нижний Новгород — 106,4 FM
- Пермь — 99,4 FM
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