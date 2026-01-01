О радиостанции Русское радио

Русское радио — отечественная радиостанция на частоте 105,7 МГц. Транслирует песни в жанре поп-музыки исключительно на русском языке в России, странах СНГ, республике Абхазия и на Кипре. Кроме российских хитов прошлых лет и последних новинок, на Русском радио можно услышать актуальные новости, эфирные программы с участием приглашённых гостей, принять участие в конкурсах и розыгрышах.

Программы и репертуар радиостанции Русское радио

На радиостанции выходят музыкальные и новостные программы, развлекательные шоу разговорного характера. Среди самых популярных можно выделить следующие:

«Русские перцы» — весёлая утренняя программа с приглашением звёзд, розыгрышами и конкурсами. Шоу ведут Антон Юрьев, Дима Морозов и Полина Жукова.

«Вкрутую! По-русски!» — утренняя развлекательная программа по выходным дням с ведущими Андреем Макеевым и Мишей Набоковым.

«Золотой граммофон» — еженедельное шоу с подведением итогов голосования слушателей. Программу ведёт Алёна Бородина.

«Дембельский альбом» с Анной Семенович — шоу по воскресеньям для тех, кто служит, их друзей и родственников. Все желающие могут передать привет сослуживцам и заказать песню.

Под эгидой радиостанции ежегодно проходит вручение национальной премии «Золотой граммофон». Статуэтку получают артисты, чьи песни смогли удержаться в одноимённом хит-параде на Русском радио в течение 20 недель и дольше.

Популярные ведущие радиостанции Русское радио

Антон Юрьев — опытный шоумен, певец. Работал ведущим на телеканалах Music Box, с 2016 года ведёт шоу «Русские перцы».

Полина Жукова — радиоведущая с большим опытом. Работала на станциях ЮFM, страна FM, была корреспондентом на телевидении. С 2022 года — ведущая шоу «Русские перцы».

Анна Семенович — российская фигуристка, певица, артистка. Ведущая программы «Дембельский альбом» с 2011 года.

Алла Довлатова — актриса, а с 2010 года радиоведущая. Работала на радиостанциях «Модерн», «Новый Петербург», «Маяк» и «Радио рекорд». На Русском радио ведёт «Вечернее шоу».

Как слушать Русское радио онлайн на компьютере или телефоне

С приложением КИОН Музыка наслаждаться любимым радио можно онлайн в любое удобное время без лишней рекламы. Для этого установите приложение на смартфон или планшет и включайте его где угодно — в дороге, на работе или дома. Чтобы слушать эфир Русского радио, достаточно запустить приложение и выбрать нужную радиостанцию. КИОН Музыка доступна для скачивания в RuStore, App Store и Google Play. Наслаждайтесь любимым радио с нашим приложением прямо сейчас.