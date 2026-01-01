Вести FM - Россия
Радио Вести FM - Россия
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О радиостанции Вести FM
Вести FM — информационная радиостанция, входящая в холдинг ВГТРК. Вещание ведётся с 2008 года. Сегодня Вести FM слушают по всей России. Концепция радиостанции — это новости политики, культуры, экономики, спорта и технологий.
Программы и репертуар Вести FM
Вести FM предлагает слушателям авторские программы от известных журналистов, а также эфиры с приглашением деятелей культуры, политики и искусства. Выходят новостные выпуски, образовательные и просветительские программы.
Среди самых популярных выделяют следующие:
- «Полный контакт» — шоу на злободневные темы с Владимиром Соловьёвым. Выходит по будням в утренние часы.
- «Железная логика» — авторская программа политолога Сергея Михеева.
- «От трёх до пяти» — авторская программа Евгения Сатановского с обсуждением актуальных тем.
- «Голевая передача» — спортивная программа с советским футболистом и тренером Евгением Ловчевым.
- «Уроки русского» — программа, посвящённая русскому языку, с Владимиром Аннушкиным.
Популярные ведущие Вести FM
- Владимир Соловьёв — журналист, теле- и радиоведущий, работал на телеканалах ОРТ, Россия-1, НТВ, ТВ-6, на радио Серебряный дождь.
- Дмитрий Куликов — журналист, политолог, публицист.
- Пётр Фёдоров — журналист-международник, с 2001 по 2009 год руководил Русской службой Euronews.
- Сергей Михеев — политолог, радио- и телеведущий.
- Евгений Сатановский — политолог, экономист, востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока».
Вещание в других городах и странах
Вещание Вести FM ведётся в более чем 90 российских городах, а также в Григориополе (Приднестровье).
- Москва — 97,6 FM
- Санкт-Петербург — 89,3 FM
- Нижний Новгород — 98,6 FM
- Самара — 93,5 FM
- Ростов-на-Дону — 90,2 FM
- Хабаровск — 104,8 FM
- Пермь — 88,5 FM
- Кемерово — 90,6 FM
Как слушать радио Вести FM онлайн на компьютере или телефоне
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