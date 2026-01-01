Радио Вести FM - Россия

О радиостанции Вести FM

Вести FM — информационная радиостанция, входящая в холдинг ВГТРК. Вещание ведётся с 2008 года. Сегодня Вести FM слушают по всей России. Концепция радиостанции — это новости политики, культуры, экономики, спорта и технологий.

Программы и репертуар Вести FM

Вести FM предлагает слушателям авторские программы от известных журналистов, а также эфиры с приглашением деятелей культуры, политики и искусства. Выходят новостные выпуски, образовательные и просветительские программы.

Среди самых популярных выделяют следующие:

«Полный контакт» — шоу на злободневные темы с Владимиром Соловьёвым. Выходит по будням в утренние часы.

«Железная логика» — авторская программа политолога Сергея Михеева.

«От трёх до пяти» — авторская программа Евгения Сатановского с обсуждением актуальных тем.

«Голевая передача» — спортивная программа с советским футболистом и тренером Евгением Ловчевым.

«Уроки русского» — программа, посвящённая русскому языку, с Владимиром Аннушкиным.

Популярные ведущие Вести FM

Владимир Соловьёв — журналист, теле- и радиоведущий, работал на телеканалах ОРТ, Россия-1, НТВ, ТВ-6, на радио Серебряный дождь.

Дмитрий Куликов — журналист, политолог, публицист.

Пётр Фёдоров — журналист-международник, с 2001 по 2009 год руководил Русской службой Euronews.

Сергей Михеев — политолог, радио- и телеведущий.

Евгений Сатановский — политолог, экономист, востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока».

Вещание в других городах и странах

Вещание Вести FM ведётся в более чем 90 российских городах, а также в Григориополе (Приднестровье).

Москва — 97,6 FM

Санкт-Петербург — 89,3 FM

Нижний Новгород — 98,6 FM

Самара — 93,5 FM

Ростов-на-Дону — 90,2 FM

Хабаровск — 104,8 FM

Пермь — 88,5 FM

Кемерово — 90,6 FM

Как слушать радио Вести FM онлайн на компьютере или телефоне

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