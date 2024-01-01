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Популярные исполнители в жанре Рок

КИНО

русский рок

Женя Трофимов

поп

Комната культуры

русский рок

Земфира

русский рок

Сплин

русский рок

Звери

русский рок

Нервы

украинский рок

Би-2

русский рок

Пикник

русский рок

Imagine Dragons

иностранный рок

Nautilus Pompilius

русский рок

Ночные Снайперы

русский рок

Мумий Тролль

русский рок

Queen

Музыка из фильмов

ДДТ

русский рок

Агата Кристи

русский рок

Ляпис Трубецкой

рок

Scorpions

хард-рок

Кукрыниксы

русский рок

Nirvana

альтернатива

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