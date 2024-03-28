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Громкие новинки: рок

Громкие новинки: рок

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100 рок-хитов

100 рок-хитов

100 треков

Вечный рок

Вечный рок

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Лучшие песни русского рока

Лучшие песни русского рока

100 треков

100 хитов русского рока

100 хитов русского рока

100 треков

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Лучшие песни русского панк-рока

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Хочется быть плохим

Хочется быть плохим

44 трека

Вечный рок-н-ролл

Вечный рок-н-ролл

90 треков

Золотые рок-хиты 1970-х

Золотые рок-хиты 1970-х

53 трека

Громкие новинки потяжелее

Громкие новинки потяжелее

80 треков

Новые хиты русского рока

Новые хиты русского рока

24 трека

Сядь в седло и сделай погромче!

Сядь в седло и сделай погромче!

50 треков

Альтернативное прошлое

Альтернативное прошлое

100 треков

Лучшие гитарные риффы за всю историю музыки

Лучшие гитарные риффы за всю историю музыки

87 треков

Лучшие ударные партии в истории

Лучшие ударные партии в истории

72 трека

Устойчивая непогода

Устойчивая непогода

67 треков

Лучшие рок-песни XX века

Лучшие рок-песни XX века

93 трека

Рок для занятий любовью

Рок для занятий любовью

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Вечный J-Rock

Вечный J-Rock

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Вселенная пост-рока

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Проснулся азарт

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23 трека

Самые сексуальные рок-композиции

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8 треков

Альтернативный рок из Канады

Альтернативный рок из Канады

25 треков

Иностранный рок 2000-х

Иностранный рок 2000-х

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трибьют Пурген
трибьют Пурген
сборник
хилер
хилер
Даниил Ким
Хороший день для плохой музыки
Хороший день для плохой музыки
okinawaLuv
Inquisition
Inquisition
Desalmado
давай бояться вместе!
давай бояться вместе!
bastiense
Культура, Часть 1
Культура, Часть 1
ANTARCTIC
возраст согласия
возраст согласия
кис-кис
Что-то происходит
Что-то происходит
Видеокассета твоих родителей
Последний раз я дышу тобой
Последний раз я дышу тобой
Keendy
РУССКАЯ ТОСКА
РУССКАЯ ТОСКА
гречка
Две сестры
Две сестры
Сны Саламандры
Ceremonia
Ceremonia
Blanket
Это не любовь (Remake 2024)
Это не любовь (Remake 2024)
КИНО
мартовские скоты
мартовские скоты
скоты
Hellguitars, Vol. 5
Hellguitars, Vol. 5
Leos Hellscream
Молоко
Молоко
Гости Гаррисона
Три песни о любви
Три песни о любви
Гарик Погорелов
Нарколепсия
Нарколепсия
KEER
Кровь и золото
Кровь и золото
Александр Ф. Скляр, Ва-Банкъ
Как будто пришли в гости
Как будто пришли в гости
Александр Лаэртский, Карабас

Популярные альбомы

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Легенда
Легенда
КИНО
Будь как дома, Путник...
Будь как дома, Путник...
Король и Шут
Последний герой
Последний герой
КИНО
ПРОСТИ МЕНЯ МОЯ ЛЮБОВЬ
ПРОСТИ МЕНЯ МОЯ ЛЮБОВЬ
Земфира
Серебряный век
Серебряный век
Nautilus Pompilius
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
КИНО
Поезда
Поезда
Женя Трофимов, Комната культуры
Королевство кривых
Королевство кривых
Пикник
Ностальгия
Ностальгия
Агата Кристи
Всё Что Вокруг
Всё Что Вокруг
Нервы
Best 20-20
Best 20-20
Мумий Тролль
The Platinum Collection
The Platinum Collection
Queen
Чёрный альбом
Чёрный альбом
КИНО
The Studio Album Collection 1991-2011
The Studio Album Collection 1991-2011
Red Hot Chili Peppers
Nirvana
Nirvana
Nirvana
13 причин почему
13 причин почему
тринадцать карат
Greatest Hits
Greatest Hits
Queen
Харакири
Харакири
Пикник
Районы-кварталы
Районы-кварталы
Звери
земфира
земфира
Земфира

Популярные треки

Поезда
Поезда
Женя ТрофимовКомната культуры

2:59

Где-то там
Где-то там
The HattersTRITIA

2:57

Там, на самом краю земли
Там, на самом краю земли
Пикник

2:13

Лесник
Лесник
Король и Шут

3:11

Королевство кривых
Королевство кривых
Пикник

4:50

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КИНО
КИНО

русский рок

Пикник
Пикник

русский рок

Земфира
Земфира

русский рок

Сплин
Сплин

русский рок

Нервы
Нервы

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Би-2
Би-2

русский рок

Звери
Звери

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Imagine Dragons
Imagine Dragons

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Nautilus Pompilius
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Мумий Тролль
Мумий Тролль

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Ночные Снайперы
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Женя Трофимов
Женя Трофимов

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Комната культуры
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русский рок

Агата Кристи
Агата Кристи

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ДДТ
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Ляпис Трубецкой
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рок

Кукрыниксы
Кукрыниксы

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Scorpions
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