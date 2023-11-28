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Вечные хиты советской эстрады

Вечные хиты советской эстрады

60 треков

Хиты итальянской эстрады 80-х

Хиты итальянской эстрады 80-х

18 треков

Огни эстрады

Огни эстрады

47 треков

Иностранная эстрада: лучшее

Иностранная эстрада: лучшее

100 треков

Звуки эстрады

Звуки эстрады

21 трек

Эстрада: лучшее

Эстрада: лучшее

100 треков

Новые альбомы

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Ad vitam æternamour
Ad vitam æternamour
Cléa Vincent
Всё не зря
Всё не зря
Леонид Агутин
Мне другой земли не надо
Мне другой земли не надо
Андрей Иванцов
Les milieux modestes
Les milieux modestes
Jogging
Le câlin
Le câlin
PLERR
Vous et moi
Vous et moi
Sonjack
Papapaya La Suite 2
Papapaya La Suite 2
Carlos Nawak
Pour nos rêves
Pour nos rêves
Yann Le Brech
Fais Moi Valser
Fais Moi Valser
Édith Piaf
LE CLUB C'EST VOUS
LE CLUB C'EST VOUS
Bagarre
La voix des masques
La voix des masques
Jean-Luc Debattice
Tomb Raider
Tomb Raider
Antoine Wend
Luogo comune
Luogo comune
Francesco Bif
Mai mai
Mai mai
Vito Martini
Paris Mediterranee
Paris Mediterranee
Édith Piaf
De hertz et de poussière
De hertz et de poussière
Mont Joseph
Comment?
Comment?
David Tytgat
Il suffit d'y croire, mais très très fort
Il suffit d'y croire, mais très très fort
Mab
Dans la maison
Dans la maison
Garance Midi
Kids
Kids
Philippe Détrie

Популярные альбомы

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The Best of Greatest Hits
The Best of Greatest Hits
Мираж
The Best
The Best
Григорий Лепс
Памяти Юры Шатунова
Памяти Юры Шатунова
Ласковый май
Океан
Океан
Валерий Меладзе
The Best
The Best
Леонид Агутин
Не молчи...
Не молчи...
Юрий Шатунов
The Best
The Best
Ирина Аллегрова
TOP 30
TOP 30
Леонид Агутин
Коллекция
Коллекция
Андрей Губин
Раневская
Раневская
Лолита
Всё не зря
Всё не зря
Леонид Агутин
Лучшие песни
Лучшие песни
Стас Михайлов
Лучшие песни. Часть 3
Лучшие песни. Часть 3
Любэ
70 лучших песен
70 лучших песен
Михаил Шуфутинский
Николай Расторгуев. 55
Николай Расторгуев. 55
Любэ
Снова вместе
Снова вместе
Мираж
The Very Best of
The Very Best of
Александр Серов
Grand Collection
Grand Collection
Александр Серов
Superhits Collection
Superhits Collection
Александр Серов
Лучшие песни. Часть 1
Лучшие песни. Часть 1
Любэ

Популярные треки

Новый герой
Новый герой
Мираж

3:32

Бог об этом не просил
Бог об этом не просил
Леонид Агутин

3:49

МАМА
МАМА
Григорий Лепс

3:28

МАМА
МАМА
SHAMAN

2:50

Твоя любовь манила
Твоя любовь манила
Тахмина Умалатова

3:33

Популярные исполнители

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Григорий Лепс
Григорий Лепс

русская эстрада

Любэ
Любэ

русская эстрада

Леонид Агутин
Леонид Агутин

русская эстрада

Мираж
Мираж

русская эстрада

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе

русская эстрада

Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова

русская эстрада

Стас Михайлов
Стас Михайлов

русская эстрада

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский

русская эстрада

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

русская эстрада

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов

русская эстрада

SHAMAN
SHAMAN

поп

Лолита
Лолита

русская эстрада

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова

русская эстрада

Ласковый май
Ласковый май

русская эстрада

Андрей Губин
Андрей Губин

русская эстрада

Олег Газманов
Олег Газманов

русская эстрада

Александр Розенбаум
Александр Розенбаум

русская эстрада

EMIN
EMIN

русская эстрада

Елена Ваенга
Елена Ваенга

русская эстрада

Натали
Натали

русская эстрада

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