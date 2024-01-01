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Популярные исполнители в жанре R&B

The Weeknd

рэп и хип-хоп

By Индия

соул

Rihanna

R&B

Ray Charles

блюз

Allan Rayman

R&B

Rozalia

русский рэп

Masego

соул

Jay Sean

танцевальная музыка

Mania

русская поп-музыка

Kwabs

соул

Black Eyed Peas

R&B

Aya Nakamura

рэп и хип-хоп

Michael Kiwanuka

блюз

Amy Winehouse

соул

Liili

поп

K-Maro

R&B

Marvin Gaye

соул

Aloe Blacc

соул

James Brown

поп

Barry White

эстрада

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