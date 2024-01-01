Главная
Избранное
все сервисыВсе сервисы
кнопка назад

Авторская песня

Все

Русская

Иностранная

Новые альбомы

Смотреть все
It's Me Again
It's Me Again
Liz Longley
Joy River
Joy River
The Dramatics
If It Makes You Happy
If It Makes You Happy
Gabrielle Aplin
Sunseeker
Sunseeker
Saint Saviour
Surprise Valley
Surprise Valley
Abigail Rose
Sister Moon
Sister Moon
Andrea von Kampen
Into the Woods
Into the Woods
Phildel
Brick by Brick
Brick by Brick
Drew Holcomb, Ellie Holcomb, Drew Holcomb & The Neighbors
Like an Electric Shock
Like an Electric Shock
Tommy Hammarsten
Wake up Now
Wake up Now
Danhy Marley
9:18 to Atlanta
9:18 to Atlanta
Aja Kahti
What's New Is Old
What's New Is Old
jobebo
Appreciation
Appreciation
黃小玫
Shadow on the Day
Shadow on the Day
Jeb Loy Nichols, Jennifer Carr
Schwäne
Schwäne
Kindliche Kaiserin
The Best Life Is Now
The Best Life Is Now
Tommy Hammarsten
Pop Es
Pop Es
Musisi Kamar Belakang
Those Damnable Morbs, Vol. 1
Those Damnable Morbs, Vol. 1
The Big Zero
Live - From the Cabin
Live - From the Cabin
loneflower
On My Mind
On My Mind
greta langgin

Популярные альбомы

Смотреть все
Владимир Высоцкий: Избранное
Владимир Высоцкий: Избранное
Владимир Высоцкий, Инструментальный ансамбль «Мелодия»
Высоцкий 80
Высоцкий 80
Владимир Высоцкий
The Works
The Works
Chris Rea
Целуй меня
Целуй меня
Марія Чайковська
Новый звук
Новый звук
Владимир Высоцкий
Dream Your Life Away
Dream Your Life Away
Vance Joy
God Loves You When You're Dancing
God Loves You When You're Dancing
Vance Joy
Звонарь
Звонарь
Игорь Растеряев
Время
Время
Merab Amzoevi
Шуточные и сатирические песни
Шуточные и сатирические песни
Владимир Высоцкий
Песни для театра и кино
Песни для театра и кино
Владимир Высоцкий
Alive
Alive
Tim McMorris
Until I Found You
Until I Found You
Stephen Sanchez
Невидимый альбом
Невидимый альбом
Ростислав Чебыкин
За глубинку
За глубинку
Вячеслав Антонов
El Dorado
El Dorado
Gizmo Varillas
Бясконцы красавік
Бясконцы красавік
Республика Полина
Волгари
Волгари
Олег Митяев
Phoenix
Phoenix
Charlotte Cardin
Singer Songwriter: Indie Pop
Singer Songwriter: Indie Pop
Tolan Shaw, TS Gauntlett, Marti Amado, Christine Parker, Rick Nash, Brandon O'Connell

Популярные треки

Время
Время
Merab Amzoevi

2:22

Riptide
Riptide
Vance Joy

3:21

За глубинку
За глубинку
Вячеслав Антонов

4:12

В комнате цветных пелерин
В комнате цветных пелерин
Марія Чайковська

2:52

Gold
Gold
Tolan Shaw

3:05

Популярные исполнители

Смотреть все
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий

русская авторская песня

Олег Митяев
Олег Митяев

русская авторская песня

Марія Чайковська
Марія Чайковська

альтернатива

Jack Savoretti
Jack Savoretti
Vance Joy
Vance Joy

иностранная авторская песня

Юрий Визбор
Юрий Визбор

русская авторская песня

Вячеслав Антонов
Вячеслав Антонов

русская авторская песня

Игорь Растеряев
Игорь Растеряев

русская авторская песня

Булат Окуджава
Булат Окуджава

русская авторская песня

Павел Кашин
Павел Кашин

русская авторская песня

Елена Фролова
Елена Фролова

русская авторская песня

Charlotte Cardin
Charlotte Cardin

иностранная авторская песня

Merab Amzoevi
Merab Amzoevi

грузинская музыка

Tim McMorris
Tim McMorris

рэп и хип-хоп

Andrew Belle
Andrew Belle

иностранная авторская песня

Stephen Sanchez
Stephen Sanchez

иностранная авторская песня

Николай Анисимов
Николай Анисимов

русская авторская песня

MEG MYERS
MEG MYERS

иностранная авторская песня

Виктор Третьяков
Виктор Третьяков

русская авторская песня

Passenger
Passenger

иностранная авторская песня

МТС Музыка

Слушай более 65 миллионов музыкальных композиций, персональные подборки и плейлисты, любимые треки онлайн и многое другое. Подключая подписку, вы получаете доступ без ограничений и рекламы, а так же возможность слушать избранные треки. Первые 30 дней подписки бесплатно для новых пользователей, далее — 169 руб/мес.

© 2024 ПАО «МТС». Все права защищены

18+