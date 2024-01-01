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Популярные исполнители в жанре Классическая музыка

Ludovico Einaudi

современная классика

Andrea Bocelli

опера и вокал

Валерий Гергиев

опера и вокал

Симфонический оркестр Мариинского театра

опера и вокал

Daniel Hope

современный джаз

Fabrizio Paterlini

мировая классика

I Virtuosi Italiani

современная классика

Secret Garden

лёгкая музыка

Luciano Pavarotti

опера и вокал

Denis Stelmakh

нью-эйдж

London Symphony Orchestra

поп

Герман Киткин

мировая классика

Vanessa-Mae

музыка мира

Max Richter

Музыка из фильмов

Михаил Хохлов

аудиосказки

Gnessin Virtuosi Chamber Orchestra

аудиосказки

Михаил Плетнёв

мировая классика

David Garrett

современная классика

Gavin Greenaway

саундтреки

The Lyndhurst Orchestra

мировая классика

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