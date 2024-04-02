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Русский шансон: лучшее

Русский шансон: лучшее

100 треков

Золотые хиты шансона

Золотые хиты шансона

40 треков

100 хитов шансона

100 хитов шансона

100 треков

Русский шансон

Русский шансон

16 треков

Шансон сегодня

Шансон сегодня

123 трека

Новые альбомы

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Песни года
Песни года
Михаил Гребенщиков
Судьба 5
Судьба 5
Дима Казанский
Иногда, муха как птица...
Иногда, муха как птица...
KIROOOS
Судьба 4
Судьба 4
Дима Казанский
Песни на стихи Александра Морина
Песни на стихи Александра Морина
Nana Hatl
Если б знала ты
Если б знала ты
Андрей Панюхин
Секс
Секс
Sisters Queens
Мужское ремесло
Мужское ремесло
Андрей Оршуляк
Цифровое одиночество
Цифровое одиночество
русские в общаге
Верба раскудрявая
Верба раскудрявая
Ансамбль "Вольница", Андрей Булатников
Судьба 3
Судьба 3
Дима Казанский
Вспомним
Вспомним
Дмитрий Волк
Лучшие песни
Лучшие песни
Любовь Попова
Жизнь
Жизнь
Дима Казанский
Бумажки
Бумажки
Donki
Всё перемелется
Всё перемелется
Виталий Гасаев
Памяти военных России, Часть 1
Памяти военных России, Часть 1
Владимир Курский
Женщина-весна
Женщина-весна
Дима Казанский
Бродяга
Бродяга
Сергей Князев
Мы выбираем сами
Мы выбираем сами
Роман Ткачев

Популярные альбомы

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Владимирский централ
Владимирский централ
Михаил Круг
Лучшие песни
Лучшие песни
Сергей Трофимов
Русские хиты
Русские хиты
Сергей Трофимов
Дуэты
Дуэты
Михаил Круг
Жиган-лимон
Жиган-лимон
Михаил Круг
Мадам
Мадам
Михаил Круг
Я прошел Сибирь
Я прошел Сибирь
Михаил Круг
Жиганские песни
Жиганские песни
Михаил Круг
Следующая остановка
Следующая остановка
Сергей Трофимов
Дорога моя непростая
Дорога моя непростая
Сергей Завьялов
Второй альбом
Второй альбом
Бутырка
Русские хиты
Русские хиты
Ирина Круг
Дуэты
Дуэты
Ирина Круг
50 Лучших Песен
50 Лучших Песен
Сергей Трофимов
Лучшие песни
Лучшие песни
Сергей Наговицын
Судьба воровская
Судьба воровская
Иван Кучин
Кольщик
Кольщик
Михаил Круг
Мачо
Мачо
Воровайки
Дымом лечилась (Исповедь хулиганки)
Дымом лечилась (Исповедь хулиганки)
Инна Вальтер
Дзынь дзара
Дзынь дзара
Сергей Наговицын

Популярные треки

На гульки!
На гульки!
Инна Вальтер

2:38

Город Сочи
Город Сочи
Сергей Трофимов

3:01

2000 баксов
2000 баксов
Алексей Марковников

4:04

Со мною до конца
Со мною до конца
Сергей ЗавьяловЛюбовь Попова

3:27

Ты моё
Ты моё
StaFFорд63Яна Вайновская

3:40

Популярные исполнители

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Михаил Круг
Михаил Круг

шансон

Ирина Круг
Ирина Круг

шансон

Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

шансон

Бутырка
Бутырка

шансон

Сергей Завьялов
Сергей Завьялов

шансон

Алексей Брянцев
Алексей Брянцев

шансон

Иван Кучин
Иван Кучин

шансон

Инна Вальтер
Инна Вальтер

поп

БумеR
БумеR

шансон

Сергей Наговицын
Сергей Наговицын

шансон

Владимир Ждамиров
Владимир Ждамиров

шансон

Воровайки
Воровайки

шансон

Евгений Григорьев – Жека
Евгений Григорьев – Жека

шансон

Виктор Королёв
Виктор Королёв

шансон

Макс Вертиго
Макс Вертиго

русский рэп

Рождество
Рождество

шансон

Вика Цыганова
Вика Цыганова

шансон

Артур
Артур

шансон

Мафик
Мафик

русская поп-музыка

Виталий Аксёнов
Виталий Аксёнов

шансон

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