Актуально сейчас

Прощаемся с лучшим временем года под песни, которые чаще всего радовали нас этим летом

Будь в курсе! На обложке: МОТ

Дерзкие рифмы и огненные биты На обложке: nkeeei

Самые горячие новинки поп-музыки На обложке: Элджей, ANIKV

Все главные новинки лета '24! На обложке: Mary Gu, MAYOT

Хиты и нетленки в новом исполнении На обложке: Юлия Савичева

Главная инди-музыка этой недели На обложке: цветы

Современная изобретательная поп-музыка На обложке: Mirèle

Выбор редакции МТС Музыки На обложке: CAPTOWN

Гитарный скрежет и жужжание синтезаторов альтернативной музыки На обложке: GSPD

Новые артисты рэп-жанра На обложке: Бизае, WUNA

Хорошо известные артисты с новой музыкой На обложке: Коста Лакоста, Ольга Серябкина

Разножанровая музыка новых и ярких артистов. На обложке: AILUN

Клубная музыка на стыке хип-хопа и танцевальной электроники На обложке: ЛАУД, Тося Чайкина

Артисты-новаторы с интересным звучанием. На обложке: Привет

Плейлист с актуальными хитами соцсети. На обложке: seneamin