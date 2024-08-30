Актуально сейчас

Прощаемся с лучшим временем года под песни, которые чаще всего радовали нас этим летом
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На обложке: МОТ
Дерзкие рифмы и огненные биты
На обложке: nkeeei
Самые горячие новинки поп-музыки
На обложке: Элджей, ANIKV
Все главные новинки лета '24!
На обложке: Mary Gu, MAYOT
Хиты и нетленки в новом исполнении
На обложке: Юлия Савичева
Главная инди-музыка этой недели
На обложке: цветы
Современная изобретательная поп-музыка
На обложке: Mirèle
Выбор редакции МТС Музыки
На обложке: CAPTOWN
Гитарный скрежет и жужжание синтезаторов альтернативной музыки
На обложке: GSPD
Новые артисты рэп-жанра
На обложке: Бизае, WUNA
Хорошо известные артисты с новой музыкой
На обложке: Коста Лакоста, Ольга Серябкина
Разножанровая музыка новых и ярких артистов.
На обложке: AILUN
Клубная музыка на стыке хип-хопа и танцевальной электроники
На обложке: ЛАУД, Тося Чайкина
Артисты-новаторы с интересным звучанием.
На обложке: Привет
Плейлист с актуальными хитами соцсети.
На обложке: seneamin
Актуальные треки в новом прочтении.
На обложке: Skytech, Vion Konger, R3HAB