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Актуально сейчас

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Прощаемся с лучшим временем года под песни, которые чаще всего радовали нас этим летом

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Будь в курсе! На обложке: МОТ

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Дерзкие рифмы и огненные биты На обложке: nkeeei

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Самые горячие новинки поп-музыки На обложке: Элджей, ANIKV

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Все главные новинки лета '24! На обложке: Mary Gu, MAYOT

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Хиты и нетленки в новом исполнении На обложке: Юлия Савичева

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Главная инди-музыка этой недели На обложке: цветы

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Современная изобретательная поп-музыка На обложке: Mirèle

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Выбор редакции МТС Музыки На обложке: CAPTOWN

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Гитарный скрежет и жужжание синтезаторов альтернативной музыки На обложке: GSPD

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Новые артисты рэп-жанра На обложке: Бизае, WUNA

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Хорошо известные артисты с новой музыкой На обложке: Коста Лакоста, Ольга Серябкина

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Разножанровая музыка новых и ярких артистов. На обложке: AILUN

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Клубная музыка на стыке хип-хопа и танцевальной электроники На обложке: ЛАУД, Тося Чайкина

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Артисты-новаторы с интересным звучанием. На обложке: Привет

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Плейлист с актуальными хитами соцсети. На обложке: seneamin

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Актуальные треки в новом прочтении. На обложке: Skytech, Vion Konger, R3HAB