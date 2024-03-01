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Популярные плейлисты

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100 хитов метала

100 хитов метала

107 треков

Легенды метала

Легенды метала

100 треков

Тяжёлые кавер-версии известных песен

Тяжёлые кавер-версии известных песен

102 трека

Тяжёлая тренировка

Тяжёлая тренировка

94 трека

Сядь в седло и сделай погромче!

Сядь в седло и сделай погромче!

50 треков

Метал: лучшее

Метал: лучшее

100 треков

Когда вскипает кровь

Когда вскипает кровь

82 трека

Устойчивая непогода

Устойчивая непогода

67 треков

Весенний метал, весенний хардкор

Весенний метал, весенний хардкор

225 треков

Тяжелее, чем танк

Тяжелее, чем танк

23 трека

Классика блэк-метала

Классика блэк-метала

30 треков

Женские голоса в метале

Женские голоса в метале

45 треков

Лучшие метал-баллады

Лучшие метал-баллады

15 треков

Стихии метала

Стихии метала

65 треков

Лучшие песни в стиле ню-метал

Лучшие песни в стиле ню-метал

20 треков

Мощь трэш-метала

Мощь трэш-метала

28 треков

Новые хиты метала

Новые хиты метала

89 треков

Ктулху фхтагн

Ктулху фхтагн

54 трека

Лучшие песни глэм-метала

Лучшие песни глэм-метала

20 треков

Лучший метал: выбор Fenriz

Лучший метал: выбор Fenriz

877 треков

Лучший стоунер-метал всех времён

Лучший стоунер-метал всех времён

16 треков

Диабло рекомендует

Диабло рекомендует

39 треков

Новые альбомы

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Живи сейчас
Живи сейчас
Революция
Heavy Rain
Heavy Rain
Ivory Tower
Pantheon MMXIX
Pantheon MMXIX
Ultar
At the Gates of Dusk
At the Gates of Dusk
Ultar
Myths of Fate
Myths of Fate
Leaves' Eyes
Living Corpse Delusion
Living Corpse Delusion
RATS IN PARADISE
Future To Come
Future To Come
Furor Gallico
Let This Life Devour You
Let This Life Devour You
Downswing
Vault Of Horrors
Vault Of Horrors
Aborted
Neversatisfied
Neversatisfied
Lead Horizon
Весы Судьбы
Весы Судьбы
Кипелов
Tango & Thrash
Tango & Thrash
Municipal Waste
Whenever You're Ready
Whenever You're Ready
Alpha Wolf
В войне теней
В войне теней
Эскалада
Conqueress – Extended
Conqueress – Extended
Doro
Stand United
Stand United
Firewind
HOPIUMFORTHEMASSES
HOPIUMFORTHEMASSES
Ministry
NEXT LEVEL
NEXT LEVEL
Neverlove
The Catalyst
The Catalyst
Amaranthe
Sound & Fury
Sound & Fury
Dust Bolt

Популярные альбомы

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Mutter
Mutter
Rammstein
Meteora
Meteora
Linkin Park
Hybrid Theory
Hybrid Theory
Linkin Park
Rammstein
Rammstein
Rammstein
Greatest Hitz
Greatest Hitz
Limp Bizkit
The Studio Album Collection 1999–2008
The Studio Album Collection 1999–2008
Slipknot
Sehnsucht
Sehnsucht
Rammstein
Химера
Химера
Ария
Minutes to Midnight
Minutes to Midnight
Linkin Park
The Studio Album Collection
The Studio Album Collection
Disturbed
Reise, Reise
Reise, Reise
Rammstein
Наследие
Наследие
Radio Tapok
Эпоха Империй
Эпоха Империй
Radio Tapok
Antennas to Hell
Antennas to Hell
Slipknot
Metallica
Metallica
Metallica
Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water
Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water
Limp Bizkit
The Studio Album Collection
The Studio Album Collection
Deftones
Covers, Ч. 3
Covers, Ч. 3
SKYFOX ROCK
Легенды русского рока: Ария
Легенды русского рока: Ария
Ария
Rosenrot
Rosenrot
Rammstein

Популярные треки

Sonne
Sonne
Rammstein

3:53

Царица
Царица
SKYFOX ROCK

3:29

Numb
Numb
Linkin Park

3:07

DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
Rammstein

5:22

In the End
In the End
Linkin Park

3:36

Популярные исполнители

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Rammstein
Rammstein

индастриал

Linkin Park
Linkin Park

ню-метал

Radio Tapok
Radio Tapok

альтернативный метал

Ария
Ария

хэви-метал

Metallica
Metallica

трэш-метал

Кипелов
Кипелов

хэви-метал

СЛОТ
СЛОТ

ню-метал

SKYFOX ROCK
SKYFOX ROCK

металкор

Sabaton
Sabaton

эпический метал

Disturbed
Disturbed

альтернативный метал

LOUNA
LOUNA

ню-метал

Limp Bizkit
Limp Bizkit

ню-метал

Nightwish
Nightwish

эпический метал

Thousand Foot Krutch
Thousand Foot Krutch

альтернативный метал

Deftones
Deftones

альтернативный метал

Plamenev
Plamenev

русский рок

Wildways
Wildways

металкор

Within Temptation
Within Temptation

эпический метал

Эпидемия
Эпидемия

эпический метал

Powerwolf
Powerwolf

эпический метал

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