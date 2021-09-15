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Шедевры классики на ночь

Шедевры классики на ночь

47 треков

Шедевры мировой классики

Шедевры мировой классики

477 треков

Как хиты сыграли бы в консерватории

Как хиты сыграли бы в консерватории

34 трека

Полуночный плейлист: классика и неоклассика

Полуночный плейлист: классика и неоклассика

17 треков

Отечественная неоклассика

Отечественная неоклассика

29 треков

Весенние ноты

Весенние ноты

40 треков

Классика для путешествия на Марс

Классика для путешествия на Марс

34 трека

Шедевры классики для новичков

Шедевры классики для новичков

41 трек

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Шедевры оперы

50 треков

Конец старинной музыки

Конец старинной музыки

45 треков

По классике

По классике

14 треков

Новые альбомы

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Ysaÿe: VI Sonatas for Solo Violin, Op. 27
Ysaÿe: VI Sonatas for Solo Violin, Op. 27
Sergey Khachatryan
Invocazioni Mariane
Invocazioni Mariane
Andreas Scholl, Alessandro Tampieri, Accademia Bizantina, Никола Порпора, Джованни Баттиста Перголези, Антонио Вивальди
Requiem
Requiem
Novoselie, Questa Musica, Roust Poziumski
Moments
Moments
Konstantin Chentsov
Eve Meditation V
Eve Meditation V
Denis Stelmakh
Memories about
Memories about
Andrey Sinetskiy
Schubert
Schubert
Anja Linder, Франц Шуберт
Exhale
Exhale
Chris Tolley
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245.1 (1724)
Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion / St John Passion BWV 245.1 (1724)
Thomanerchor Leipzig, Andreas Reize, Akademie Für Alte Musik Berlin, David Fischer, Daniel Ochoa, Matteo de Bastiani
Fauré Authentique
Fauré Authentique
Marc Coppey, François Dumont
Lloyd: Requiem & Psalm 130
Lloyd: Requiem & Psalm 130
Stephen Wallace, Jeffrey Makinson, The Exon Singers, Matthew Owens
Beethoven: Piano Sonatas Opp. 10 / 13 / 27 / 53 / 79 / 101
Beethoven: Piano Sonatas Opp. 10 / 13 / 27 / 53 / 79 / 101
Moritz Winkelmann
Collateral Flow
Collateral Flow
Clemens Christian Poetzsch, Reentko Dirks
Solitude
Solitude
Katharina Konradi, Cosmos Quartet
A German in Venice
A German in Venice
The Brook Street Band, David De Winter
Bach: Sonata & Concertos
Bach: Sonata & Concertos
Jörg Halubek, Il Gusto Barocco, Anais Chen
Chameleon
Chameleon
Eckart Runge, Alexej Gerassimez, Fedor Rudin, Signum Saxophone Quartet
In Time
In Time
AROS Guitar Duo
George Lloyd: The Symphonies Nos. 7-12
George Lloyd: The Symphonies Nos. 7-12
BBC Philharmonic, Albany Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, George Lloyd
Scott: Piano Sonata No. 1, Op. 66
Scott: Piano Sonata No. 1, Op. 66
Simon Callaghan

Популярные альбомы

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Cinema
Cinema
Ludovico Einaudi
Tchaikovsky: Complete Ballets
Tchaikovsky: Complete Ballets
Симфонический оркестр Мариинского театра, Валерий Гергиев
Mahler: Symphony No.9
Mahler: Symphony No.9
Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan
In A Time Lapse
In A Time Lapse
Ludovico Einaudi
The Nutcracker (El Cascanueces)
The Nutcracker (El Cascanueces)
Пётр Ильич Чайковский
Nutcracker
Nutcracker
Пётр Ильич Чайковский
Tchaikovsky: The Nutcracker
Tchaikovsky: The Nutcracker
Симфонический оркестр Мариинского театра, Валерий Гергиев
Winds of Change
Winds of Change
Ludovico Einaudi
Una Mattina
Una Mattina
Ludovico Einaudi
Sound Of Cinema: The Film Music Of Hans Zimmer
Sound Of Cinema: The Film Music Of Hans Zimmer
Hans Zimmer
Времена года
Времена года
Антонио Вивальди
Nocturne: The 25th Anniversary Collection
Nocturne: The 25th Anniversary Collection
Secret Garden
Mariinsky Theatre: Ballet
Mariinsky Theatre: Ballet
Валерий Гергиев, Симфонический оркестр Мариинского театра
Romanza
Romanza
Andrea Bocelli
Draw Me a Story
Draw Me a Story
Acedis
Sublime Mutter !
Sublime Mutter !
Anne-Sophie Mutter
Vivaldi - The Four Seasons
Vivaldi - The Four Seasons
Anne-Sophie Mutter, Антонио Вивальди
Shatter Me
Shatter Me
Lindsey Stirling
Hans Zimmer: The Magic of Cinema
Hans Zimmer: The Magic of Cinema
Hans Zimmer
Hans Zimmer: Epic Movie Soundtracks
Hans Zimmer: Epic Movie Soundtracks
Hans Zimmer

Популярные треки

Mahler: Symphony No. 9 In D / 4. Satz - Stets sehr gehalten
Mahler: Symphony No. 9 In D / 4. Satz - Stets sehr gehalten
Berliner PhilharmonikerHerbert von KarajanГустав Малер

1:51

Experience
Experience
Ludovico EinaudiDaniel HopeI Virtuosi Italiani

5:12

Croatian Rhapsody
Croatian Rhapsody
MaksimNiksa Bratos

3:32

Roundtable Rival
Roundtable Rival
Lindsey Stirling

3:23

Девочка
Девочка
Глупые Треугольники

2:49

Популярные исполнители

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Ludovico Einaudi
Ludovico Einaudi

современная классика

Andrea Bocelli
Andrea Bocelli

опера и вокал

Herbert von Karajan
Herbert von Karajan

опера и вокал

Berliner Philharmoniker
Berliner Philharmoniker

мировая классика

Валерий Гергиев
Валерий Гергиев

опера и вокал

Симфонический оркестр Мариинского театра
Симфонический оркестр Мариинского театра

опера и вокал

Оркестр Большого театра
Оркестр Большого театра

опера и вокал

Daniel Hope
Daniel Hope

современный джаз

Lindsey Stirling
Lindsey Stirling

современная классика

Fabrizio Paterlini
Fabrizio Paterlini

мировая классика

Secret Garden
Secret Garden

лёгкая музыка

I Virtuosi Italiani
I Virtuosi Italiani

мировая классика

Евгений Светланов
Евгений Светланов

опера и вокал

Walter Rinaldi
Walter Rinaldi

техно

Denis Stelmakh
Denis Stelmakh

нью-эйдж

Julius Frederick Rinaldi
Julius Frederick Rinaldi

современная классика

London Symphony Orchestra
London Symphony Orchestra

поп

Михаил Хохлов
Михаил Хохлов

аудиосказки

Gnessin Virtuosi Chamber Orchestra
Gnessin Virtuosi Chamber Orchestra

аудиосказки

Михаил Плетнёв
Михаил Плетнёв

мировая классика

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