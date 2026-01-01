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Маруся FM

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Радио Маруся FM

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О радиостанции Маруся FM

Маруся FM — радиостанция на частоте 91,4 FM, входящая в состав Белгородского Радиохолдинга. Вещание ведётся в 18 российских городах, среди них Белгород, Ярославль, Коломна, Нижний Новгород и другие.

Музыкальная концепция радиостанции — танцевальные хиты только отечественных исполнителей. Многие песни звучат в оригинальной обработке, для чего используются передовые технологии и новейшее программное обеспечение. Радио можно слушать через приложение КИОН Музыка и на официальном сайте радиостанции.

Программы и репертуар Маруся FM

Маруся FM — это современное радио с новыми хитами, авторскими музыкальными проектами и новостными дайджест-программами. Среди самых популярных шоу выделяют следующие:

  • «Дискотека Маруся» — программа, которая выходит по пятницам и субботам с популярными хитами от Dj Ramirez.
  • «Бабушкин сундук» — радиошоу с хитами прошлых лет, выходит в эфир каждый час.
  • «Маруся ТОП-20» с Андреем Тарасовым — хит-парад с самыми популярными песнями, длится 20 минут.

Под эгидой радиостанции проходят уличные концерты в городах вещания с участием известных исполнителей и диджеев.

Популярные ведущие Маруся FM

  • DJ Ramirez — музыкальный редактор радиостанции, диджей, радиоведущий.
  • Андрей Тарасов — радиоведущий, знакомит слушателей с новинками отечественного кино и саундтреками к ним.

Как слушать радио Маруся FM онлайн на компьютере или телефоне

Хотите слушать эфир Маруся FM онлайн в любом месте и в любое время? Тогда вам не обойтись без приложения КИОН Музыка. Всё, что вам потребуется — смартфон или планшет. Установите приложение, скачав его с RuStore, App Store или Google Play. В приложении КИОН Музыка доступны десятки популярных радиостанций, которыми можно наслаждаться без дополнительной рекламы, где бы вы ни находились.

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