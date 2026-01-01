О радиостанции Радио Дача

Радио Дача — российская радиостанция на частоте 92,4 FM, работающая с 2006 года. Вещает только на территории России, Казахстана и Приднестровья. Её музыкальная концепция — популярные шлягеры советской и российской эстрады, в основном 80-х и 90-х годов. Под эгидой Радио Дача с 2010 года каждую весну проходит концерт в честь открытия дачного сезона.

Программы и репертуар Радио Дача

Радио Дача радует слушателей мелодичными композициями прошлых лет, а также новостными программами и шоу разговорного жанра. Среди них можно выделить следующие:

«Песня года» — программа по выходным дням, в которой для слушателей включают хиты-лауреаты популярного шоу в разные годы.

«Энциклопедия народной мудрости» — юмористическая передача с Мариной Федункив.

«Диско Дача» — музыкальная программа с хитами отечественных исполнителей.

«Горячая десятка» — хит-парад любимых песен радиослушателей.

У радиостанции также есть две специализированные станции в сети интернет: «Disco Дача» и «Песня года».

Популярные ведущие Радио Дача

Макс Егоркин — диджей, радиоведущий шоу «Disco Дача».

Юлия Насонова — ведущая информационно-развлекательных программ на Радио Дача.

Мария Фёдорова — ведущая эфира на Радио Дача.

Сергей Черноусов — музыкант, ведущий музыкальных программ.

Марина Федункив — комедийная актриса, певица, диджей, теле- и радиоведущая.

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